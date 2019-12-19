كوردستان توجه رسالة لخليفة عبد المهدي وتطمئن موظفيها

2019/12/19 | 15:14 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العلاقات بين أربيل وبغداد تحسناً منذ أن تولى عادل عبد المهدي منصب رئاسة الوزراء في البلاد – صورة ارشيفية

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