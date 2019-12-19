بطريركية الكلدان تلغي قداديس ليلة الميلاد: نصلي من أجل العراق

2019/12/19 | 15:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت البطريركية الكلدانية في العراق، عن إلغاء قداديس ليلة عيد الميلاد في عموم كنائس العاصمة بغداد، فيما أشارت إلى أنها سبق وألغت كل مظاهر الاحتفال احترامًا لدماء الشهداء والجرحى.

قال بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكردينال لويس رفائيل ساكو، ببيان صادر في 19 كانون الأول/ديسمبر، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "نظرًا للأوضاع الحالية والأمنية الحساسة في بغداد، قررت البطريركية إلغاء مراسيم الاحتفال بقداديس "ليلة" عيد الميلاد 24 كانون الأول/ديسمبر 2019، في كافة الكنائس التابعة لها في العاصمة بغداد.



وسيُحتفل بالقداس نهار العيد (الأربعاء 25 كانون الأول)، حيثُ تُرفع الصلوات من أجل إيجاد حلّ مُشَرِّف للأزمة القائمة".

أكد أنه "علينا أن نُذكِّر الجميع بأننا سبق وألغينا كل مظاهر الاحتفالات كالحفلات "الاجتماعية" والزينات والتهاني الرسمية احترامًا لدماء الشهداء والجرحى وتضامنًا مع عائلاتهم".

كان بطريرك الكلدان في العراق والعالم، لويس ساكو، قد دعا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى وضع حل سريع للأزمة الحالية التي يشهدها العراق، وأشار إلى أن التظاهرات تشكل "سلطة وطنية"، مطالبًا بالوقت ذاته للاستجابة لمطالب المتظاهرين.

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