وثائق تكشف عن متورطين بقضية سيارات الميتسوبيشي

2019/12/19 | 15:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أظهرت وثائق رسمية، اليوم الخميس، تورط مسؤولين في وزارة الداخلية، بقضية صفقة استيراد سيارات الميتسوبيشي.

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