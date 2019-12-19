بيلوسي: إحالة ترامب للمحاكمة يوم عظيم للدستور وحزين لأمريكا

2019/12/19 | 15:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إحالة الرئيس دونالد ترامب، للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بأنه يوم “عظيم” بالنسبة للدستور، لكنه “محزن بالنسبة لأمريكا”.وفي أول تعليق لها على التصويت، قالت بيلوسي، إن الليلة تعتبر “يوما عظيما للدستور ولكنه يوم حزين لأمريكا” حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.وأعلنت خلال مؤتمر صحفي أعقب عملية التصويت […]

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