صور.. غضب في ريال مدريد: لم يسمحوا لنا بالفوز على برشلونة

2019/12/19 | 15:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خيم التعادل السلبي على مباراة قمة كلاسيكو الأرض التي جمعت بين برشلونة وضيفه غريمه التقليدي ريال مدريد، مساء أمس الأربعاء، على أرض ملعب كامب نو، في المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، لكن حالة من الغضب سيطرت على غرفة فريق ريال مدريد.

وبقت القمة في الليغا على حالها عقب نهاية المباراة، حيث رفع كل فريق رصيده نقطة واحدة ليصبح لكل منهما 36 نقطة (مع تفوق برشلونة في فارق الأهداف) ويستمر الصراع مشتعلاً على قمة جدول الترتيب.

وقدم ريال مدريد مباراة قوية جداً في ملعب منافسه، ونجح في السيطرة على الكرة أغلب فترات المباراة، وصادف لاعبوه سوء حظ في إنهاء الكثير من الهجمات على مرمى الحارس تير شتيغن، كما حرم الحكم الفريق المدريدي من ركلتي جزاء، وفقا لمسؤولي ولاعبي النادي الملكي.

ووفقا لتقارير إسبانية في الساعات الماضية فقد سيطرت حالة من الإحباط الشديد على لاعبي ريال مدريد في غرفة الملابس عقب نهاية المباراة، بسبب تغاضي الحكم عن احتساب ركلتي جزاء للمدافع الفرنسي رافاييل فاران.

وكشف برنامج الشيرنغيتو الإسباني الشهير، عن الوضع داخل غرفة ملابس ريال مدريد عقب نهاية المباراة، موضحا أنه كان هناك الكثير من الشعور بالإحباط والغضب بسبب التحكيم.

وأوضح البرنامج أن اللاعبين في غرفة ملابس ريال مدريد كانوا غاضبين من الحكم، ورددوا عبارة "اليوم لم يسمحوا لنا بالفوز"، حيث يرى لاعبو ريال مدريد أن حكم المباراة هيرنانديز هيرنانديز منعهم من الفوز في استاد كامب نو.

وأضاف الشيرنغيتو أنه في طريق عودة الفريق من برشلونة إلى العاصمة مدريد، كان هناك اسم واحد فقط، سُمع أكثر من أيّ اسم آخر حتى أكثر من اسم حكم تقنية الفيديو وهو الحكم هيرنانديز هيرنانديز.

في ذات السياق أوضح البرنامج الإسباني، أنه كانت هناك حالة من الرضا بين اللاعبين من أسلوب لعب الفريق والأداء المميز الذي ظهروا عليه.

وبعيداً عن لاعبي ريال مدريد، فقد سيطرت حالة من الغضب على الإعلام في العاصمة مدريد، وشنت وسائل الإعلام وعدد من الصحافيين هجوما عنيفا على حكم المباراة هيرنانديز، وحكم تقنية الفيديو بينجوتكسيا.

وقال الصحفي خوسيه لويس سانشيز أن شكل ساق فاران توضح ما تعرض له اللاعب من المدافع الفرنسي كليمونت لينجليه في منطقة جزاء برشلونة.

كما أوضح الصحفي المدريدي أن فاران كان عرضة لمخالفة أخرى بعدها بدقيقتين داخل منطقة الجزاء أيضاً بعدما تعرض للشد من قميصه من قبل اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش.

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