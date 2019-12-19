الشيخ علي للمتظاهرين: الأحزاب ستختار شخصية مهزوزة لرئاسة الحكومة

2019/12/19 | 15:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق وجه رئيس تحالف “#تمدن” فائق الشيخ علي، خطاباً للمتظاهرين الموجودين في #ساحة_التحرير ببغداد، بأن رؤساء الكتل والنواب يحاولون إقناع رئيس الجمهورية #برهم_صالح بتكليف شخصية سياسية “#مهزوزة” […]

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