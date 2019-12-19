الداخلية تكشف عن عدد

2019/12/19 | 15:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشفت وزارة الداخلية، عن عدد "شهدائها" منذ عام 2003 وحتى الآن.

وقالت مديرية شؤون الشهداء والجرحى في وزارة الداخلية في بيان تلقت "العهد

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