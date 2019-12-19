الاثار تعلن عن معرض لحفائر البعثات الفرنسية

2019/12/19 | 15:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وزارة الاثار: معرض لنتاج حفائر البعثات الاثرية الفرنسية في مصر بالمتحف المصري بالتحرير قطع أثرية استثنائية و الاحتفاء بالتعاون الأثري المصري الفرنسي.افتتح مساء امس الأربعاء الأستاذ/ الدكتور خالد العناني وزير الاثار و سفير فرنسا في جمهورية مصر العربية السيد/ ستيفان روماتيه، بالمتحف المصري بالتحرير، معرضا اثريا عن نتاج […]

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