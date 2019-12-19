إيران: تجارتنا الخارجية تخطت الـ60 مليار دولار رغم الحظر

2019/12/19 | 15:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير المالية والاقتصاد الإيراني فرهاد ديجبسند، اليوم الخميس، عن تخطي التجارة الخارجية مستوى 60 مليار دولار في نحو تسعة أشهر.

وقال ديجبسند في تصريح صحفي، ان "رغم سياسة الضغوطات القصوى التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر فرض الحظر الاقتصادي ضد طهران تخطت صادراتنا الخارجية منذ الـ 21 من آذار الماضي حتى الـ 15 من كانون الأول مستوى 60 مليون دولار".

وبين أن "صادرات السلع في الفترة المذكورة سجلت 4،31 مليار دولار في مقابل 1،31 مليار دولار واردات"، مؤكدا أن "موانئ إيران تشهد انتعاشا بحيث أن سفنا تجارية عديدة بانتظار التفريغ في الأرصفة ما يعكس تدفق السلع الأساسية بحسب الجدول الزمني المحدد".

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