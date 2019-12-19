محافظ نينوى: حصلنا على تخصيصات مالية بـ 10 مليار دينار لبناء مجسرين داخل نينوى وبادوش

2019/12/19 | 15:35 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى – الاخباريةاعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الخميس، عن حصول المحافظة على تخصيصات مالية تقدر ب10 مليار دينار لبناء مجسرين داخل نينوى وبادوش، لتخفيف الزخم المروري...

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