بالفيديو ..نشطاء يحشدون لتظاهرات غير مسبوقة

2019/12/19 | 15:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تداول نشطاء على مواقع التواصل ، مقطع فيديو يحشدون من خلاله لتظاهرات غير مسبوقة في عموم العراق يوم غد الخميس .

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