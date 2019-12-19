بالصور .. جماهير برشلونة ترفع صوراً لأحد شهداء الناصرية

2019/12/19 | 15:36 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

استذكر عدد من جماهير نادي برشلونة الاسباني، الشهيد العراقي عمر سعدون خلال مباراة الكلاسيكو مع ريال مدريد بملعب كامب نو باسبانيا.

ورفع مشجعو النادي الكتالوني صور الشهيد عمر من امام الملعب، استذكاراً له.

ويعد عمر سعدون وهو شهيد شاب ايقونة تظاهرات محافظة ذي قار، ولا يزال المتظاهرون ...

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