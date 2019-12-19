عون ينهي الاستشارات النيابية دون توافق على رئيس الحكومة

2019/12/19 | 15:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الخميس، بانتهاء الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا الرئاسي، لاختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة.

ورست أصوات الكتل حتى الآن على السفير نواف سلام الذي حصل على 12 صوتا، بينما حصل الوزير السابق حسان دياب على 21 صوتا، ولم يسمي 23 صوتا أي أحد.

وينتظر أن تستأنف الاستشارات ظهر اليوم، ويتوقع أن تصوّت كل من كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها نبيه بري، والتيار الوطني الحر وتكتله النيابي برئاسة جبران باسيل لدياب.

ويتوقع أن يحصل دياب على غالبية الأصوات، ليصبح رئيسا مكلفا تشكيل حكومة مع نهاية هذا اليوم.

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