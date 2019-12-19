استمرار مبادرة الرئيس ( حياة كريمة )

2019/12/19 | 15:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي ضمن مبادرة الرئيس ” حياة كريمة”..وزيرة الصحة: تقديم الخدمة الصحية بالمجان ل 80 ألف مواطن من خلال 67 قافلة طبية فى 15 يوما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ80 ألفاً و979 مواطناً من خلال 67 قافلة طبية تم تنفيذها على […]

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