2019/12/19 | 15:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وزارة الاثار: شغف لاعب الكرة البرازيلي داني الفيس بالحضارة المصرية القديمة لليوم الثالث علي التوالي لاعب الكرة البرازيلي و زوجته يزوران المواقع الاثرية المصرية استقبلت منطقة أثار سقارة لاعب الكرة البرازيلى الشهير دانى ألفيس و زوجته عارضة الأزياء جوانا سانز حيث اصطحبهما السيد/ صبرى فرج مدير عام أثار سقارة […]

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