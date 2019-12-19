الدفاع المدني يخمد حريقين اندلعا بمقهى شعبي ودار في واسط

2019/12/19 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- واسط

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت (19 كانون الأول 2019)، بإخماد حريقين اندلعا بمقهى شعبي، ودار سكني...





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