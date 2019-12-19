تقرير يرصد ازدياد عدد خيام المعتصمين في ساحة التحرير

2019/12/19 | 16:37 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قال تقرير صحفي نشر الخميس، إن عدد الخيام في ساحة التحرير ازداد مؤخرا من 90 خيمة إلى 250، مشيرا إلى أن...

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