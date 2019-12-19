بعد قفزة رونالدو.. رياضيون يدعمون المنتج الوطني (صور)

2019/12/19 | 16:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نشر مهتمون بالشأن الرياضي صورا لنجوم الكرة عبر الإزمان المختلفة وهم يقفزون لسمافة عالية اثناء مباريات كرة القدم.

وكانت الصورة الأبرز للنورس احمد راضي في احدى مباريات دوري الكرة الممتاز، كذلك نشرت صورا لعدنان درجال وعمو بابا في مباريات مختلفة ولقطة لهدف ميمي بمرمى سوريا في ملعب البصرة.

امجد عطوان لاعب المنتخب نشر صورة له في احدى مباريات المنتخب الوطني وكتب لندعم المنتج الوطني.

من الصور الاخرى التي انتشرت للمهاجم رزاق فرحان في احدى مباريات الدوري القطري .

وصورة اخرى للمدافع صادق سعدون ويظهر تواجد احمد راضي في اللقطة ايضا.

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