جنايات ذي قار تحكم على مواطنة أفريقية بالسجن.. والسبب؟

2019/12/19 | 16:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أفاد مصدر قضائي مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن محكمة الجنايات أصدرت حكما بالحبس لمواطنة أفريقية بتهمة السرقة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار حكمت بالحبس لمدة ستة أشهر على مواطنة من دولة كينيا في قارة أفريقيا بعد إدانتها بسرقة المنزل الذي كانت تعمل فيه بمحافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "القرار صدر استنادا لإحكام المادة 444 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

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