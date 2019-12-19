بورصة العراق ترتفع في جلسة تداولات نهاية الاسبوع

2019/12/19 | 16:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأنهى المؤشر العام لبورصة العراق جلسة تداولات اليوم الخميس ، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.29 %، عند مستوى 492.31 نقطة ، رابحاً نحو 1.42 نقطة.وتم التداول على أسهم 30 شركة ، من أصل 102 شركة مقيدة في السوق، ارتفعت منها أسهم 10 شركات ، وانخفضت أسهم 5 شركة، بينما استقرت أسهم 15 شركة.وسجلت قيمة التداولات نحو 528,115,363 دينار ، بينما بلغت عدد الأسهم نحو 675,578,046 سهم ، بعدد صفقات بلغت نحو 335 صفقة.وبلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي 361.800 مليون سهم بقيمة بلغت 138.539 مليون دينار من خلال تنفيذ 34 صفقة ، على أسهم 4 شركات.وسجل عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق الثاني 760 ألف سهم بقيمة بلغت 1.907 مليون دينار من خلال تنفيذ صفقة واحدة، على أسهم شركة واحدة.وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي 39.190 مليون سهم بقيمة بلغت 116.758 مليون دينار من خلال تنفيذ 21 صفقة، على أسهم 4 شركات.

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