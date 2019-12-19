بيلوسي: إحالة ترمب للمحاكمة يوم عظيم للدستور وحزين لأميركا

2019/12/19 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، عن موقفها من التصويت على إحالة الرئيس ترمب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ.

ووصفت بيلوسي في تصريح، ان التصويت، يعتبر يوما عظيما للدستور، ولكنه يوم حزين لأميركا، مضيفة ان من المستحيل أن نكون أكثر فخرا أو أكثر إلهاما من الشجاعة الأخلاقية للديمقراطيين في الداخل.

وأوضحت بيلوسي، أن الديمقراطيين سيقررون كمجموعة، موعد تقديم قرار إحالة ترمب إلى المحاكمة في مجلس الشيوخ، بتهمتين خطيرتين، لافتة الى أنها ليست مستعدة بعد لتعيين مديري الإقالة، الذين سيتعين عليهم تمثيل الادعاء في محاكمة مجلس الشيوخ.

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