لا أزمة في الوقود.. من افتعلها!!

2019/12/19 | 16:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت بعض وسائل إعلام محلية وعربية شائعة بشأن وجود أزمة بالوقود في بعض محافظات الجنوب، والتي لا أساس لها من الصحة، ياتي هذا في وقت تسعى فيه وزارة النفط للاستغناء عن استيراد البنزين المحسن.

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