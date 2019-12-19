2019/12/19 | 16:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت طائرات إف 16 العراقية، اليوم الخميس، ضربات جوية استهدفت مواقع عصابات داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إف 16 العراقية توجه ضربات جوية استهدفت مواقع داعش في جبال حمرين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إف 16 العراقية توجه ضربات جوية استهدفت مواقع داعش في جبال حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).