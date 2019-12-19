معلومات مسربة تكشف من يقف خلف جريمة الوثبة في بغداد

2019/12/19 | 16:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي, الخميس، عن معلومات مسربة بارتباط بعض منفذي جريمة ساحة الوثبة في العاصمة العراقية بغداد بتنظيم “ داعش” الوها...

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