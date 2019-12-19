قاذفات هاون وصواريخ ’’ار بي جي’’ خلال الاشتباكات العشائرية في ابي صيدا والحصيلة ترتفع

2019/12/19 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

أكد مصدر حكومي في محافظة ديالى، الخميس 19 كانون الاول 2019، بارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات العشائري...





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