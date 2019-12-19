اردوغان يعلن عن قرب وصول 50 الف لاجئ سوري الى تركيا

2019/12/19 | 16:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن 50 ألف لاجئ من محافظة إدلب السورية يتوجهون إلى بلاده، منتقدا الدول الإسلامية لعدم دعمها خطط أنقرة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

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