بالوثيقة.. بابليون يرد على قرار البطريركية بأغلاق الكنائس في بغداد

2019/12/19 | 16:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} ردت حركة بابليون، اليوم الخميس، على قرار البطريرك لويس ساكو بأغلاق الكنائس في العاصمة بغداد ليلة الميلاد.

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