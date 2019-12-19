فيديو.. هل يحق لشركات الأنترنت والهاتف النقال مقاضاة الحكومة جراء توقف الخدمة؟

2019/12/19 | 16:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، ان شركات الهاتف النقال والانترنت يحق لها مقاضاة الحكومة في حال تعرضها للضرر بسبب قطع خدمة الأنترنت او خدمة الاتصال.وأوضح التميمي، ان” هذه الشركات يمكن لها إقامة الدعاوى في محاكم البداءة ضد الحكومة في حال تعرضها للضرر بسبب انقطاع الانترنت وما سبب لها الخسارة السابقة والربح الفائت […]

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