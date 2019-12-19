2019/12/19 | 17:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد النائب عن كتلة الصادقون عبد الامير التعيبان، اليوم الخميس، لم نستغرب دخول قوات أميركية الى العراق طالما خرقت واشنطن الاتفاق الأمنية.

وقال التعيبان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعيبان لـ "العهد " واشنطن فشلت في خططها لأحداث الفتنة بفضل القوات الأمنية والحشد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعيبان لـ "العهد " واشنطن فشلت في خططها لأحداث الفتنة بفضل القوات الأمنية والحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).