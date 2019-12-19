التفاصيل الكاملة لخطة الولايات المتحدة بشأن خفض حجم بعثتها الدبلوماسية في العراق

2019/12/19 | 17:08 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



بعثت وزارة الخارجية الأميركية إلى الكونغرس خطتها المفصلة لتخفيض كبير ودائم لعدد الدبلوماسيين الأميركي...

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