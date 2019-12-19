الداخلية تتوعد بمحاسبة من يتعمد تأخير منح الاقامة للأجانب

2019/12/19 | 17:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الداخلية، ان الوزير ياسين طاهر الياسري، وجه بتسهيل اجراءات منح السمات المتعددة للشركات الاستثمارية والنفطية التي تساهم في اعادة الاعمار، كما شدد على محاسبة من يحاول عرقلة سير العمل ويتعمد تأخير اجراءات منح الإقامة للأجانب.وقالت الوزارة في بيان اطلع عليه المربد "إن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري زار اليوم الخميس مقر مديرية شؤون الاقامة يرافقه الوكيل الإداري والمالي اللواء عبدالحليم فاهم ومدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء نشأت ابراهيم.وأوعز الياسري، بحسب البيان، "بوجوب تسهيل الاجراءات المتبعة في منح سمات الدخول للاجانب الوافدين الى البلاد بكافة انواعها وخصوصا الشركات النفطية والشركات الاستثمارية والشركات التي تساهم في اعمار العراق موجهاً بتقليل الروتين الإداري في الإجراءات الخاصة بالشركات الاجنبية الاستثمارية العاملة في مجال النفط والبناء والاستثمار بما يسهم بسرعة الانجار داعيا عدم وضع العراقيل امام انجاز معاملات الشركات المذكورة".وأكد "على ضرورة محاسبة كل من يحاول عرقلة سير العمل ويتعمد تأخير اجراءات منح الإقامة للأجانب"، مشدداً على "اتباع أقصر الطرق في انجاز المعاملات وتسيهل عملية منح سمات الدخول".

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