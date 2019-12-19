وزير الداخلية يوجه بتسهيل إجراءات منح السمات للشركات الاستثمارية

2019/12/19 | 17:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الخميس، بتسهيل إجراءات منح السمات المتعددة للشركات الاستثمارية والنفطية التي تساهم في اعادة الاعمار.

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