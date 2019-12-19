2019/12/19 | 17:11 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب مغرداً: عصابات منع التعليم تجاوزت الخطوط الحمراء ولابد من موقف! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/19 | 17:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب مغرداً: عصابات منع التعليم تجاوزت الخطوط الحمراء ولابد من موقف!) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب مغرداً: عصابات منع التعليم تجاوزت الخطوط الحمراء ولابد من موقف!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).