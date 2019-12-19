فيديو غرافيك: الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة والواحدة.. أيهما افضل؟

2019/12/19 | 17:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الفترة الأخيرة وقبيل طرح قانون انتخابات مجلس النواب للتصويت خلافا غير مخفي بشأن الدوائر المتعددة والدائرة الواحدة بقانون الانتخابات، حيث يعتبر هذا القانون واحدا من اهم مطالب المتظاهرين بعد اقالة الحكومة وتغيير مفوضية الانتخابات.في الفيديو شرح تفصيلي للفرق بين الدائرة الواحدة والدوائر المتعددة ومحاولا الأحزاب للالتفاف على مطالب المتظاهرين عبر اعتماد الية سانت […]

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