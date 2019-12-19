الخبير الاقتصادي “مازن الأشيقر” يقدم ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية برهم صالح

2019/12/19 | 17:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم الخبير الاقتصادي، مازن الاشيقر، كتاب ترشيحه لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، الى رئيس الجمهورية برهم صالح.

وحصلت التغيير على وثيقة تؤكد ترشيح الاشيقر، نفسه لشغل منصب رئيس مجلس وزراء العراق، خلفا للمستقيل من المنصب ذاته عادل عبد المهدي.وكان اسم الأشيقر، قد ورد سابقا ضمن المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء خلفا لحيدر العبادي عام الفين وثمانية عشر.

يشار إلى أن الأشيقر، من مواليد محافظة كربلاء، وقام بتأسيس عدة معامل إلكترونية في الولايات المتحدة، والمكسيك، والصين، وتايلاند، وتايوان، وسنغافورة، وأصبح مديرا عاما لشركة “موتورولا عراق”، ثم أصبح خبيرا اقتصاديا في رئاسة الوزراء قبل أن يكون المدير التنفيذي لشركة “آسيا سيل” للاتصالات في السليمانية، ثم أدار شركة “نالكو” النفطية في البصرة.

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