مقتل حارس باسلحة كاتمة غربي بغداد

2019/12/19 | 17:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الخميس، بمقتل حارس باسلحة كاتمة غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه شخص مكلف بواجب حراسات ضمن قضاء ابو غريب ما اسفر عن مقتله في الحال".

وتشهد بغداد بين فترة واخرى تسجيل هجمات مسلحة تستهدف القوات الامنية والمواطنين تسفر عن مقتل واصابة عدد منهم.





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