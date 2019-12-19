2019/12/19 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بالصور..



متظاهرو قضاء عفك ينصبون خيما للاعتصام بمدخل المدينة

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