قوات عراقية تعالج 8 إرهابيين بصاروخ داخل وكرهم بصلاح الدين

2019/12/19 | 18:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت القوات العراقية، اليوم الخميس، ضربتين نوعيتين استهدفتا مجموعتين من الإرهابيين في أحد أوكار تنظيم "داعش" الوهابي، في محافظة صلاح الدين، شمالي الب...

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