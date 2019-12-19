أكثر من 40 نائبا يرشحون “محمد توفيق علاوي” لرئاسة الحكومة المقبلة

2019/12/19 | 18:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتسعت دائرة الترشيحات لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة، بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي.

حيث قدم أكثر من أربعين نائبا طلبا رسميا الى رئيس الجمهورية برهم صالـح، لتكليف محمد توفيق علاوي، بتشكيل الحكومة المؤقتة، عازين ذلك الى الاستجابة لمطالب المتظاهرين بترشيح شخصية مستقلة لإدارة الكابينة الوزارية الجديدة بدلا من الحكومة الحالية المستقيلة.

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