رئيس الجمهورية سيعلن اسم مرشح رئاسة الحكومة صباح الاحد المقبل

2019/12/19 | 18:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف الفتح، الخميس، ان رئيس الجمهورية سيعلن الاسم المرشح لتشكيل الحكومة صباح الاحد من الأسماء المطروحة امامه، مبينا ان المدة الدستورية انتهت اليوم والمحكمة الاتحادية استقطعت العطل الرسمية من […]

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