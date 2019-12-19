ترشيح محمد علاوي لرئاسة الوزراء

2019/12/19 | 18:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر برلماني، الخميس، عن ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء.وقال المصدر ان “مجموعة من النواب ارسلوا اليوم كتابا لرئيس الجمهورية برهم صالح يتضمن ترشيح وزير الاتصالات الاسبق محمد […]

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