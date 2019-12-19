2019/12/19 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر مقرب من الملاك التدريبي لفريق الكرة بنادي النجف اليوم الخميس، أن عددا من لاعبي الفريق بينهم الحارس الدولي نور صبري يعتزمون تقديم شكوى ضد ادارة النادي بسبب مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن" عددا من لاعبي الكرة بفريق النجف المشارك بدوري الكرة الممتاز يعتزمون تقديم شكوى ضد ادارة النادي بسبب تأخر مستحقاتهم المالية الموقعة بعقد مع الادارة بداية الموسم الحالي الذي توقفت فيه منافسة دوري الكرة الممتاز".

واضاف،إن" لاعبي الفريق وقعوا عقدا مع ادارة النادي قبل خمسة اشهر ولم يستلموا ديتارا واحدا وكانوا ينفقون من جيبوهم خاصة لاعبي بغداد، وان وعود كثيرة حصل عليها اللاعبون بدفع المستحقات المالية الا ان الادارة لم تفي بالوعود".

يشار الى ان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سبق وان سحب الرخصة من فريق النجف ومنع مشاركته في المنافسة المحلية قبل تسديد الديون المترتبة عليه لعدد من اللاعبين.

بغداد اليوم/ متابعة

انتهى مساء أمس الأربعاء، لقاء الكلاسيكو، بين برشلونة وريال مدريد بالتعادل السلبي، رغم الإثارة الكبيرة التي شاهدتها المباراة، وواصل كلا الفريقين التربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد أن رفعا رصيدها إلى 36 نقطة.

وبحس

بغداد اليوم-متابعة

حافظ المنتخب الوطني العراقي على مركزه في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر اليوم الخميس.

وجاء المنتخب الوطني في المركز الـ 70، برصيد 1344 نقطة، حيث زاد رصيده 4 نقاط.

واحتل المنتخب الوطني المركز

بغداد اليوم - متابعة

قدم ريال مدريد، الاربعاء، (18 كانون الاول 2019)، افضل مباراة له في الليغا وخرج متعادلا بنتيجة سلبية امام خصمه التقليدي برشلونة ،في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة العاشرة للدوري الإسباني لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب "ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بينهم الحارس نور صبري.. لاعبو النجف يعتزمون تقديم شكوى ضد النادي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بينهم الحارس نور صبري.. لاعبو النجف يعتزمون تقديم شكوى ضد النادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).