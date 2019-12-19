2019/12/19 | 18:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف 'الوزير' بمنصب مدير مديرية ادارة الضباط في الدفاع) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف 'الوزير' بمنصب مدير مديرية ادارة الضباط في الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).