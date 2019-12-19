اتفاق بين دولتين لرفع أسعار النفط لأعلى مستوى

2019/12/19 | 18:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بلغت أسعار النفط أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، اليوم الخميس، لتواصل سلسلة من الصعود القوي الذي بدأ قبل أسبوع، في الوقت الذي تلقت فيه الأسواق العالمية الدعم من انفراجة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 66.25 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 60.97 دولار للبرميل، وكانت أحجام التداول هزيلة، إذ عجز نبأ مساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تحريك سوق النفط.

ويضع هذا الاتجاه أسعار النفط صوب الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، لتتحرك بفضل قوة الدفع الناجمة عن إعلانات هذا الشهر بشأن زيادة تخفيضات إنتاج النفط من جانب منتجين كبار، وكذلك اتفاق "المرحلة 1" بين الولايات المتحدة والصين لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بينهما منذ فترة طويلة.

ودفع الاتفاق بين أكبر اقتصادين بالعالم آفاق الاقتصاد العالمي للتحسُّن، ما يرفع احتمالات زيادة الطلب على الطاقة في العام المقبل، ويدعم أسعار النفط، وكشفت الصين قائمة جديدة تضم ست سلع كيماوية ونفطية أميركية ستُعفى من الرسوم الكمركية بعد أيام من إعلان أكبر اقتصادين في العالم اتفاق "المرحلة 1" التجاري.

وذكرت وزارة المالية، أن الإعفاء سيُطبق مدة عام واحد اعتباراً من 26 ديسمبر (كانون الأول) دون ذكر قيمة الواردات المعفاة من الرسوم.

وأضافت أنه لن يجرى رد الرسوم التي فُرضت بالفعل على منتجات أميركية، وسيُطبق الإعفاء من الرسوم على أربعة منتجات كيماوية ومنتجين نفطيين مكررين.

ورفعت الصين الرسوم الكمركية على بعض شحنات فول الصويا ولحم الخنزير الواردة من الولايات المتحدة في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي قبل أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق "المرحلة واحد"، الذي يهدف إلى إلغاء رسوم كمركية كان مقرراً تطبيقها في 15 ديسمبر.

وأعلنت الصين أنها ستواصل العمل على إعفاء المنتجات من الرسوم الجمركية، وستعلن الدفعة الثانية من الإعفاءات في الوقت المناسب.

وفي مؤشر آخر على انفراجة في العلاقات، نشرت وزارة المالية الصينية، اليوم، قائمة جديدة لستة منتجات أميركية ستُعفى من رسوم كمركية اعتباراً من 26 ديسمبر.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارج المنظمة مثل روسيا على زيادة تخفيضات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، علاوة على تخفيضات سابقة قدرها 1.2 مليون برميل يوميا.

وحسب بيانات أسبوعية نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس، تراجعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر (كانون الأول)، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق بين دولتين لرفع أسعار النفط لأعلى مستوى) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق بين دولتين لرفع أسعار النفط لأعلى مستوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).