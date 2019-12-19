2019/12/19 | 18:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يجرم رئيس مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري/ وثيقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/19 | 18:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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