الفيس بوك تستحوذ على شركة PlayGiga الناشئة لتعزيز خدمات الألعاب

2019/12/19 | 18:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستحوذت شركة الفيس بوك على شركة PlayGiga الناشئة والمتخصصة في تطوير الألعاب السحابية، بهدف تعزيز خدمات الألعاب في شركة الفيس بوك خلال الفترة القادمة.أكدت شركة الفيس بوك لCNBC اليوم على […]

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