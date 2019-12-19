2019/12/19 | 18:36 - المصدر: الرياضة الان

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللاعب مصطفى رعد التكريتي بوزن (81) كغم يفوز على بطل العالم وآسيا التايلاندي سكونجير سكلر ويتأهل الى نصف النهائي لبطولة اسيا للمواي تاي) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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