2019/12/19 | 18:37 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل أرسلت الحكومة موازنة 2020 إلى البرلمان؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/19 | 18:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

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