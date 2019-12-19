2019/12/19 | 18:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

كشف مدير إعلام بلدية البصرة علاء العلي، مساء اليوم الخميس، شركة هونداي الكورية تبرعت بتطوير وتاهيل شارع دينار وسط مدينة البصرة.

وقال العلي في

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