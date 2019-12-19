2019/12/19 | 18:41 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يشدد على أن تكون الحلول للأوضاع الحالية بعيدة عن التدخلات الخارجية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/19 | 18:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يشدد على أن تكون الحلول للأوضاع الحالية بعيدة عن التدخلات الخارجية) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يشدد على أن تكون الحلول للأوضاع الحالية بعيدة عن التدخلات الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).